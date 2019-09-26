"أيتن عامر" تعلق على فستانها بمهرجان الجونة (صور)

تتواجد الفنانة أيتن عامر، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وفاجأتها أختها الفنانة وفاء عامر بإهدائها ‏فستانًا جديدًا لترتديه بالمهرجان.‏

نشرت أيتن عامر عبر حسابها الشخصي على Instagram ، صورتها بالفستان الجديد، وعلقت عليها قائلة: "لما أختي الكبيرة ‏تجيبلي فستان حلو أوي تسلم إيديها عليه، مينفعش متصورش بيه، حتى لو مش حاطة ماكياج، تسلم إيدك يا فوفا يا ست الستات، ‏شكرًا مايا حبيبتي كمان على لمستك اللي حلت الفستان أكتر، يا جماعة أنا فرحانة بالفستان ها؟ أظن الرسالة وصلت".

يذكر أن أيتن عامر شاركت خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة هلال، ‏سوزان نجم الدين، ‏محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، ‏إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.



