هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لقطات لهزة أرضية ضربت إندونيسيا.

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات، يوم الخميس، قبالة أرخبيل الملوك شرقي أندونيسيا، لكن لم يتم إصدار تحذير من حصول تسونامي.

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات، يوم الخميس، قبالة أرخبيل الملوك شرقي أندونيسيا، لكن لم يتم إصدار تحذير من حصول تسونامي.