هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا

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مطالب بإنشاء فضائيات سلفية لمواجهة «الإخوان».. وخبراء يحذرون
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«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف
حسن علام- متابعات
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