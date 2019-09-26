حبس محاميان بالإسماعيلية بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس "م. غ ، وم.م" محاميان 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة علي خلاف القانون وحيازة كتب وإصدارات تنشر فكر واهداف الجماعة الإرهابية .
وأشارات التحقيقات التي باشرها أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية إلي أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية محظورة علي خلاف القانون، ويقوموا بنشر أفكار الجماعة الإرهاربية لتحقيق أهدافها في نشر الفوضى ، والإخلال بالنظام والسلم العام بالدولة .
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي المتهمين وبحوزتهم كتب وإصدارات مطبوعة تروج فكر الجماعة الإرهابية المحظورة لقيادات الجماعة .