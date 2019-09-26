» رسالة غامضة من «الحضري» بعد إعلان جهاز المنتخب

26 سبتمبر 2019 - 07:37 م

وجه عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد إعلان الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وقال «الحضرى» عبر موقع التدوينات القصيرة: "‏البرود نضج، قلة الكلام نضج، عدم وجود أي رد فعل تجاه حد مستني أنه يضايقك أو يستفزك منتهى النضج.. اختيار البعد كأول وسيلة لراحة بالك مش هروب، نضج بردو".

وضم الجهاز المعاون للفراعنة الكبار كلا من:

محمد بركات مديرا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربين، وسيد معوض مدربا مساعدا.