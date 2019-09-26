  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
أرشيفية

«سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

أرشيفية

مطالب بإنشاء فضائيات سلفية لمواجهة «الإخوان».. وخبراء يحذرون

أرشيفية

الحكومة: المشدد لتجار الآثار وغرامة لمن يتسلق أثرًا

السيسي

بالفيديو.. بيان تأييد من والد محمد صلاح لـ«السيسي»

أرشيفية

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

محمد صلاح

اتحاد الكرة يحبط ثورة «صلاح» بهذا القرار

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

#

الدولار يرتفع أمام الجنيه فى التعاملات المسائية

#

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

#

ننشر أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

البنوك

البنك الأهلي

اسعار الدولار

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا "بمقدار قرش"، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 16.25جنيه للشراء، و16.35جنيه للبيع.

كما سجلت الورقة الخضراء في كل من بنكي أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس عند مستوى 16.27جنيه للشراء، و 16.37جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وجاء سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ«صلاح»
» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» فتاة تقيم دعوى لإلزام والدها بدفع 450 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجها
» برلماني: ظاهرة عمالة الأطفال "جريمة"
» مقتل سائق توك توك بسبب معاكسة فتاة
» إلغاء حفل للمثليين في بيروت بعد تهديدات
» قرار صادم لمهاجم الأهلي قبل موقعة دوري الأبطال
» قرار جمهوري بمنح بعض الأوسمة لأبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019
» أبو مازن: سأجري هذا الأمر فور عودتي من نيويورك
» رسالة غامضة من «الحضري» بعد إعلان جهاز المنتخب
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية