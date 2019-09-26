ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا "بمقدار قرش"، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 16.25جنيه للشراء، و16.35جنيه للبيع.

كما سجلت الورقة الخضراء في كل من بنكي أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس عند مستوى 16.27جنيه للشراء، و 16.37جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وجاء سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.