إغلاق 6 «سيبرات» بالزيتون

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حسن علام- متابعات

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سيبرات

حي الزيتون

شن  اللواء أيمن بهجت رئيس حي الزيتون، حملة على جميع مقاهي الحي و«سيبرات» لإغلاقها، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد بهجت في تصريحات، أنه تم غلق 6 «سايبرات» بالحي يعملون بدون ترخيص كما  يسرقون  التيار الكهربائي، وأشار رئيس حي الزيتون إلى أن هذه الحملة تأتي من أجل الحفاظ على طلاب مدارس الحي وعدم إهدار أوقاتهم.


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