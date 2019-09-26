إغلاق 6 «سيبرات» بالزيتون

شن اللواء أيمن بهجت رئيس حي الزيتون، حملة على جميع مقاهي الحي و«سيبرات» لإغلاقها، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد بهجت في تصريحات، أنه تم غلق 6 «سايبرات» بالحي يعملون بدون ترخيص كما يسرقون التيار الكهربائي، وأشار رئيس حي الزيتون إلى أن هذه الحملة تأتي من أجل الحفاظ على طلاب مدارس الحي وعدم إهدار أوقاتهم.