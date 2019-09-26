» مقتل سائق توك توك بسبب معاكسة فتاة

26 سبتمبر 2019 - 08:11 م

طالبت نيابة المعصرة، رجال المباحث بسرعة ضبط عاطل، طعن سائق توك توك بسلاح ابيض بسبب معاكسة فتاة بمنطقة المعصرة، ما أدى إلى وفاته في الحال.









وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وعثر على جثة "ع.ش"، 22 سنة، سائق توك توك، مصاب بطعنة نافذة.







