«سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

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وزارة الدفاع

رئيس الوزراء

اجتماع

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم الخميس، اجتماعًا تناولت فيه أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وعقدت اللجنة بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة في مصر.

وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر 2019.

وتناولت اللجنة أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري.

ورفضت إثيوبيا مؤخرًا اقتراحًا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، حيث يتناقض الاقتراح مع الصفقة السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف.

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