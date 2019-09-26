» رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ«صلاح»

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الزمالك

مرتضى منصور

محمد صلاح

ليفربول

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة للنجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على خلفية أزمة التصويت في جوائز الأفضل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: عاتب على محمد صلاح بحذفه علم مصر و مهنته كلاعب في منتخب بلده والاكتفاء بأنه لاعب في ليفربول الإنجليزي، مطالباً اللاعب بالهدوء والتركيز في الملعب.

وتابع رئيس نادي الزمالك: محمد صلاح لاعب كبير يقدم الكثير لمصر في أوروبا، والجميع يتمنى له التوفيق، و أعرف غضبه الشديد لعدم التصويت له، خاصة وأنه كان من الممكن أن يحصل على المركز الثاني، لكن كله إلا مصر، خاصة وأنه فلاح و سيعود إلى أرض وطنه بعد انتهاء مشواره الاحترافي.

وواصل منصور: أنه محمد صلاح إذا لم يوافقه الحظ هذا العام فعليه أن يواصل التألق وتقديم المزيد من الانتصارات ليكون في مقدمة اللاعبين العالميين.

كان محمد صلاح قد قام بحذف مهنته كلاعب كرة قدم بمنتخب مصر بعد تأكده من عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم في استفتاء أفضل لاعب في العالم، قبل أن يقوم الاتحاد المصري بفتح تحقيق في هذا الأمر لمعرفة من المتسبب في هذه الأزمة.


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