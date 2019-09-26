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الدوري السعودي.. الهلال يهزم التعاون 1/2

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الهلال
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الهلال السعودي يسقط أمام التعاون.. ويفقد صدارة الدوري

المصريون

التعاون

الهلال

فاز فريق الهلال على ضيفه التعاون، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

منح لاعب الوسط البورندى سيدريك أميسي التقدم لفريق التعاون، بتسجيله الهدف الأول، فى الدقيقة الرابعة على بداية المباراة، من تسديدة قوية، فشل حارس الهلال فى التصدى لها.

ولكن نجح المهاجم السوري عمر خربين، فى تسجيل هدف التعادل لفريق الزعيم، بالدقيقة التاسعة، من ضربة رأسية رائعة مستغلا عرضية من زميله سالم الدوسرى، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1 – 1.

وفى الشوط الثانى، سجل ريان الموسى لاعب التعاون، هدف الهلال الثانى، بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 68 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد التعاون عند 4 نقاط فى المركز الحادس عشر.

وكان فريق أبها قد حقق فوزا قاتلا على ضيفه فريق الإتفاق، بنتيجة 1 - 0، ضمن نفس الجولة.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، غدا الجمعة، بإقامة 3 مباريات، إذ يلتقى الشباب مع الاتحاد، والأهلى يصطدم بالنصر والوحدة يواجه الفتح.


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