  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
رضا عبد العال

رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية لـ"المقاول الهارب"

البورصة

خبير يكشف الأسباب الحقيقة لارتفاع مؤشرات البورصة

أرشيفية

شكاوى واسعة من وقف معاش «تكافل وكرامة»

أرشيفية

«سد النهضة».. الحكومة والمخابرات والدفاع يبحثون الأزمة

أرشيفية

مطالب بإنشاء فضائيات سلفية لمواجهة «الإخوان».. وخبراء يحذرون

السيسي

بالفيديو.. بيان تأييد من والد محمد صلاح لـ«السيسي»

أرشيفية

ارتفاع جديد.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك

أرشيفية

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

أرشيفية

«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

أرشيفية

بشرى سارة لطلاب سيناء وأبناء الشهداء

انخفاض جديد في أسعار الذهب والجرام يفقد 5 جنيهات

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ارتفاع جديد في أسعار «المعدن الأصفر» يصل إلى 4 جنيهات

#

انخفاض جديد في أسعار الذهب يصل إلى خمسة جنيهات

#

الذهب يفاجي الجميع ويرتفع لهذا الرقم

#

الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم

أسعار الذهب

انخفاض

عيار 21

سعر الجرام

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 5 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 690 جنيها مقابل 695 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 591 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 789 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج"، ارتفع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد الأوقية اليوم زيادة بنسبة 0.38%.

وتأتي هذه الزيادة بعد تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو 2% في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يجذب فيه انخفاض الأسعار بعض المشترين للعودة إلى السوق، بحسب وكالة "رويترز".

وفي الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم، سجل سعر الأوقية 1509.8 دولار، وفقا لـ"بلومبرج".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجندي": غياب هذه الفريضة سبب مصائب الناس
» "الناظر" يكشف: هذا هو السبب الحقيقي لسقوط شعرك
» بيلوسي: ترامب "خان الأمن القومي" وهذا هو الدليل
» محمد فؤاد: أنفقت معظم ثروتي على مصر
» «الأرصاد» تحذر بشدة من طقس الخريف
» فنان كبير يكشف حقيقة مرض الزعيم عادل إمام
» "حماس" تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات العامة الشاملة
» "كونميبول" يرفض تخفيض عقوبة ميسي
» "البنتاجون" يعتزم نشر بطارية باتريوت و200 جندي بالسعودية
» بيلوسي: ترامب "خان الأمن القومي" وهذا هو الدليل
» رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ«صلاح»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية