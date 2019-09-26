انخفاض جديد في أسعار الذهب والجرام يفقد 5 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 5 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 690 جنيها مقابل 695 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 591 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 789 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرج"، ارتفع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد الأوقية اليوم زيادة بنسبة 0.38%.

وتأتي هذه الزيادة بعد تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو 2% في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يجذب فيه انخفاض الأسعار بعض المشترين للعودة إلى السوق، بحسب وكالة "رويترز".

وفي الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم، سجل سعر الأوقية 1509.8 دولار، وفقا لـ"بلومبرج".