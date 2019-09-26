لبنان.. أصحاب محطات الوقود يعلنون الدخول في إضراب مفتوح

26 سبتمبر 2019 - 10:30 م

أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، الخميس، الدخول في إضراب مفتوح بجميع أنحاء البلاد، تنديدا بتداعيات سعر صرف الدولار مقابل الليرة المحلية، على القطاع النفطي.



ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان، سامي براكس، قوله إن "الإضراب مفتوح إلى حين التوصل لاتفاق مع الدولة بشأن مطالبنا".

ويطالب أصحاب محطات الوقود بحل أزمة البيع بالليرة والدفع بالدولار، بسبب فرق صرف العملة مقابل الدولار في السوق السوداء والسعر الرسمي.

ولم يعلن براكس موعدا دقيقا لبدء الإضراب، مكتفيا بالقول إنه سيبدأ "الليلة" وفق المصادر نفسها، فيما بدأت محطات الوقود بإقفال أبوابها بالعاصمة بيروت وعدد من مناطق البلاد، وفق مراسل الأناضول.

من جهته، قال ممثل شركات موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، في تصريحات إعلامية: "لا إضراب غدًا بالنسبة لنا، وسنجتمع مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ونحن مع الحوار والحل السلمي".

وتشهد بعض المناطق اللبنانية تهافت المواطنين على محطات الوقود، بعد انتشار خبر الإضراب المفتوح.

ويأتي ذلك في خضم انتشار أنباء عن قيام بعض المصارف في لبنان باعتماد خطوات وقائية لتعزيز سيولة الدولار لديها، من قبيل خفض سقف التحويلات من الليرة إلى الدولار، وعدم السماح بسحب الدولار من ماكينات السحب الآلي.

ووفق تقارير إعلامية، بلغ سعر صرف العملة اللبنانية في السوق السوداء 1570 ليرة للدولار، في حين يبلغ سعر الليرة الرسمي 1507 ليرة للدولار.