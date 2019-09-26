مقتل متظاهرين اثنين في احتجاجات بإندونيسيا

26 سبتمبر 2019 - 10:30 م

قتل شخصان في مظاهرات نظمت الخميس، في إندونيسيا مطالبة بإلغاء التعديلات على قانون مكافحة الفساد والقانون الجنائي.ووفقا لصحيفة كومباس الإندونيسية، نظم مئات الطلاب في مدينة "كنداري" التابعة لولاية سولاوسي، مظاهرات احتجاجا على قانون يصفه منتقدون بأنه يعرقل عمل هيئة مكافحة الفساد في البلاد.



واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن مقتل شخص واحد إثر إصابته في صدره.

وفي العاصمة جاكرتا، قتل متظاهر آخر عقب إطلاق الشرطة الغازات المسيلة للدموع، نتيجة إصابته بمرض في الجهاز التنفسي.

وبدوره، أعلن مسؤولون عن احتجاز أكثر من 200 شخص من المتظاهرين.

وتعهدت جماعات طلابية من منظمي الاحتجاجات بالإبقاء على المظاهرات في الشوارع إلى أن يتم إلغاء ذلك القانون.

وحسب "أسوشيتد برس"، تخضع هيئة مكافحة الفساد لهجوم متكرر من قبل نواب برلمانيين وكانت هناك مساع للحد من صلاحياتها، وسط انتشار واسع للفساد في البلاد.