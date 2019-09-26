بومبيو: العقوبات على إيران ستتواصل حال واصلت سياساتها الحالية

26 سبتمبر 2019 - 10:40 م

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، من أن العقوبات الأمريكية على إيران ستتواصل حال واصلت طهران سياساتها الحالية.



جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بثته شبكة "سي سبان" الأمريكية المخصصة للتغطية المستمرة لاجتماعات الحكومة والشؤون العامة.

وقال بومبيو: "حققنا تقدمًا ملموسًا في الملف الإيراني، ومستمرون في حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني".

وأضاف: "فرضنا عقوبات على بعض الشركات الصينية التي تعاملت مع إيران، وضغوطنا مستمرة على إيران التي تمثل التهديد الحقيقي في المنطقة والعالم كله".

وتابع قائلاً: "ما نطلبه من طهران هو السلم وليس زعزعة الأمن"، لافتًا إلى أن طهران ليست مستعدة لتغيير سلوكها والتصرف بصفتها دولة طبيعية.



وأشار إلى أن إيران تتحمل مسؤولية الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" بالسعودية، لافتًا إلى أن الهجمات كانت ضخمة ومعقدة للغاية.

وأردف: لن نسمح للهجمات على "أرامكو" السعودية أن تمر دون رد ولن نتسامح مع من يتسترون على تلك الفظائع.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السطات الإيرانية، التي نفت في وقت سابق علاقتها بهجمات أرامكو.

وفي 14 من الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال بومبيو: "تأكدنا من استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".

وأضاف: "سنقوم بكل ما بوسعنا لضمان عدم استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد شعبه مرة أخرى"، كما طالب النظام السوري بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

كما تطرق إلى ملف كوريا الشمالية، بالقول، إنه يأمل في عقد لقاءات مع مسؤولين كوريين شماليين في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مستبعدا إجراء محادثات خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

