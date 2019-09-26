زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الحدود الأرجنتينية-التشيلية

26 سبتمبر 2019 - 10:51 م

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، الخميس، منطقة "إنتري لاغوس" التشيلية الحدودية مع الأرجنتين.



وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال بلغت شدته 6.1 درجات، ويقع مركزه في منطقة إنتري لاغوس على بعد 980 كم جنوبي العاصمة سانتياغو.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 128 كيلومتر، مشيرة أن سكان مدن أوسورنو، و تيموكو، و بورتو مونت، وأنكود شعروا بالزلزال.