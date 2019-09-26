» محمد فؤاد: أنفقت معظم ثروتي على مصر

26 سبتمبر 2019 - 11:04 م

كشف المطرب الكبير محمد فؤاد، عن تعرضه لأزمة مالية هو وأسرته بسبب إنفاقه أكثر من 80% من ثروته على مصر، مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد أن يعيش في الشارع دفاعا عن مصر.



وهاجم "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس: "أنا حزين إن جماعة الإخوان في يوم من الأيام عيل منهم كان بياكل ويشرب في مصر".

