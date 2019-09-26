» "الجندي": غياب هذه الفريضة سبب مصائب الناس

26 سبتمبر 2019 - 11:27 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك عدة أسباب مقنعة جدًا لإظهار الصدقة منها: "الاقتداء، والتعليم، ودفع الشبهة، والإعلام"، لأن هناك بعض الناس قد يحسبهم البعض أغنياء من التعفف، وهذا ليس هتكًا للستر.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن غياب فريضة بالحض المذكورة في قوله تعالى: "كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ"، يترتب على تركها لعنة، وتنهدم بسببها دول.



وتابع أن عدم تنفيذ هذه الفريضة يؤدي الى تتحطم بها أواصل المعروف بين الناس، ووجود مصائب من السماء، ومنع البركة عن العباد.

