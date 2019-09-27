15 بالمائة من طلاب المرحلة الابتدائية يعانون من سوء التغذية

27 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

قال ايسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم اكتشاف إصابة 15% من طلاب ابتدائي بالسمنة والأنيميا خلال الكشف المبكر بالمدارس.



وتابع صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرقم السابق يكشف عن وجود سوء تغذية لدى تلك النسبة للأطفال.

