15 بالمائة من طلاب المرحلة الابتدائية يعانون من سوء التغذية

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مقتل شابين مصريين في ايطاليا بسبب فتاة

قال ايسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم اكتشاف إصابة 15% من طلاب ابتدائي بالسمنة والأنيميا خلال الكشف المبكر بالمدارس.
وتابع صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرقم السابق يكشف عن وجود سوء تغذية لدى تلك النسبة للأطفال.
وأضاف مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الكشف على 12 مليون طالب للكشف عن أمراض السمنة والأنيما والتقزم والنحافة.


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