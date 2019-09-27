"نصف مليون مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة والمستشفيات"

27 سبتمبر 2019 - 12:30 ص

رصد برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، من محافظة بورسعيد في حلقه خاصة، كواليس تطبيق منظومة التأمين الصحي من بورسعيد.



ورصد شريف عامر تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لأول مرة بعد 3 أشهر من تطبيق المنظومة والتقى مع المسؤولين عن المنظومة في بورسعيد ، ورصد في تجربة عملية كيف يتم تسجيل المرضى وإجراء الكشف وصرف العلاج، ثم اجراء الجراحة ان لزم الامر.



وقالت الدكتورة سارة كراوية، مدير إدارة رضا المتنفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل في بورسيعد، إنه تم تطوير المراكز الوحدات الموجودة في المحافظة، في إطار العمل على المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن العمل يبدأ بهذه المراكز والوحدات من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً.



وأضافت "كراوية" لبرنامج "يحدث في مصر"، أن المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المرضى.



وأشارت إلي إن العمل على المنظومة بدأ منذ شهر مارس الماضي، من خلال توعية أهالي المحافظة لمعرفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، مشيرة إلى وجود نصف مليون مواطن بورسعيدي سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

