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الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم
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متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27 سبتمبر 16.31 جنيه.
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