"لولا 30يونيو كان زمان رقبة السيسي طايرة في التحرير "

27 سبتمبر 2019 - 09:19 ص





أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مواقع التواصل الاجتماعي ، تتحدث عن هروب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من غداء الأمم المتحدة بسبب الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وعقب "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، علي هذه الواقعة ، قائلا :" أنا لو كنت مكان أردوغان كنت دخلت قعدت ، لكن هو مش مصدق المكانة الكبيرة اللي حصل عليها السيسي من ترامب ".



وتابع "أديب"، :"الرئيس السيسي مخلص لوطنه ، حيث حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة التي تولي فيها الحكم ، معقبا :" السيسي كان شايل كفنه علي إيده ،لولا 30 يونيو كان زمان رقبته طايرة في التحرير ورقابنا كلنا".

