"لولا 30يونيو كان زمان رقبة السيسي طايرة في التحرير "

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30 يونيو

ام بى سى مصر

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مواقع التواصل الاجتماعي ، تتحدث عن هروب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من غداء الأمم المتحدة بسبب الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وعقب "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، علي هذه الواقعة ، قائلا :" أنا لو كنت مكان أردوغان كنت دخلت قعدت ، لكن هو مش مصدق المكانة الكبيرة اللي حصل عليها السيسي من ترامب ".

وتابع "أديب"، :"الرئيس السيسي مخلص لوطنه ، حيث حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة التي تولي فيها الحكم ، معقبا :" السيسي كان شايل كفنه علي إيده ،لولا 30 يونيو كان زمان رقبته طايرة في التحرير ورقابنا كلنا".

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