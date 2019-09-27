الشوباشي: الإخوان هيفجروا قنبلة في المتظاهرين

27 سبتمبر 2019 - 10:21 ص

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن جماعة الإخوان تنتظر خروج المتظاهرين اليوم ، لتنفيذ حدث جلل بتفجير قنبلة.

وكتبت الشوباشي على حسابها في تويتر : " الدعوة الي التظاهر تأييدا للرئيس (الذي فوضه 40 مليون مصري) غدا الجمعة ،بعض الداعين لها سذ?ج والبعض الآخر خبيث ..واسمعوا تسجيلات الاخوان.. ظني وليس كل الظن إثم ،ان الاخوان منتظرين حشد هائل من المواطنين لتفجير قنبلة فيهم..وهو ده ،الحدث الجلل ،اللي حايهز الدنيا زي ما قالوا".

يذكر أن الشوباشي أكدت أمس خلال لقائها في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن مصر بعد الثورة مرت بمرحلة إعادة بناء لإصلاح الدمار الذي حدث في فترة حكم الإخوان، مؤكدة أن الهدم قد يحدث بشكل أسرع من البناء الذي في حاجة إلى سنوات ليتم بطريقة صحيحة.

وتابعت: «هناك بدايات للبناء تظهر على مصر، بدءًا من الطرق والأنفاق والكباري والتوسع في الأراضي الزراعية وازدهار الاقتصاد المصري وإنشاء مدن جديدة».