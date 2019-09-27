  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف للمصريين : اسمعوا كلام الريس

مهند

توقيف قاضية بسبب صورة مع "مهند"

تعدد الزوجات

جمهورية إسلامية ترفض تعدد الزوجات

السيسي

قبطي يوجه رسالة.. والرئيس يرد

أرشيفية

عاجل.. إغلاق محطة مترو السادات للصيانة

ظريف

أمير سعودي ينشر صورة فاضحة لوزير الخارجية الإيراني

مختار نوح

لهذا السبب أخفي الإخوان شعاراتهم في المظاهرات

سما المصري

سما المصري تستعين بـ"الشيخ الشعرواي" وتثير الجدل

الرياض

بدولة خليجية.. تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة

رئيس السلفادور

صادم..رئيس دولة يلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

الشوباشي: الإخوان هيفجروا قنبلة في المتظاهرين

الحياة السياسية

الشوباشي
الشوباشي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إعلامية: الرئيس عالج الإخوان في حملة 100 مليون صحة

#

محلل سياسي: هذا هو الهدف الحقيقي لجماعة الإخوان

#

اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية

#

«الإخوان» تنتظر رد الدولة على مبادرة جديدة

المتظاهرين

الإخوان

الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن جماعة الإخوان تنتظر خروج المتظاهرين اليوم ، لتنفيذ حدث جلل بتفجير قنبلة.

وكتبت الشوباشي على حسابها في تويتر : " الدعوة الي التظاهر تأييدا للرئيس (الذي فوضه 40 مليون مصري) غدا الجمعة ،بعض الداعين لها سذ?ج والبعض الآخر خبيث ..واسمعوا  تسجيلات الاخوان.. ظني وليس كل الظن إثم ،ان الاخوان منتظرين حشد هائل من المواطنين لتفجير قنبلة فيهم..وهو ده ،الحدث الجلل ،اللي حايهز الدنيا زي ما قالوا".

يذكر أن الشوباشي أكدت أمس خلال لقائها في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن مصر بعد الثورة مرت بمرحلة إعادة بناء لإصلاح الدمار الذي حدث في فترة حكم الإخوان، مؤكدة أن الهدم قد يحدث بشكل أسرع من البناء الذي في حاجة إلى سنوات ليتم بطريقة صحيحة.

وتابعت: «هناك بدايات للبناء تظهر على مصر، بدءًا من الطرق والأنفاق والكباري والتوسع في الأراضي الزراعية وازدهار الاقتصاد المصري وإنشاء مدن جديدة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تطاير فستانها أمام الكاميرات..فنانة شهيرة في ورطة
» عمرو أديب : هذه هي خطة الإخوان بالشارع اليوم
» القبلة القاتلة .. احذر منها علي طفلك الرضيع
» "سنن" حرص عليها النبي يوم الجمعة..تعرف عليها
» باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"
» صادم.. حكم راية "مخمور"
» السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة
» شيرين رضا ترقص وتعلق:"عمرو بيغنيلي المقطع دي"
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطريقة أكلها "المروعة"
» احذر تناول هذه الأطعمة في الصباح
» مقطع فيديو لمجموعة فنانات يشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية