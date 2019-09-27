السيسي : اللي اتعمل قبل كده مش هيحصل تاني

27 سبتمبر 2019 - 10:36 ص

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري واعٍ جدًا، قائلا : "هناك صورة كاذبة يتم رسمها، مثلما حدث في الماضي لتقديم صورة غير حقيقية للواقع".



و أضاف السيسي- خلال استقبال المواطنين له عقب وصوله إلى أرض الوطن بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "اللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني".



وجاء ذلك خلال تغطية خاصة نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" لعودة الرئيس عبد الفتاح السييسي".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=ZQq93cmuVwY

