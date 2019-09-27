السيسي : اللي اتعمل قبل كده مش هيحصل تاني

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الإخوان

السيسي

إكسترا نيوز

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري واعٍ جدًا، قائلا : "هناك صورة كاذبة يتم رسمها، مثلما حدث في الماضي لتقديم صورة غير حقيقية للواقع".

و أضاف السيسي- خلال استقبال المواطنين له عقب وصوله إلى أرض الوطن بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "اللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني".

وجاء ذلك خلال تغطية خاصة نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" لعودة الرئيس عبد الفتاح السييسي".

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=ZQq93cmuVwY

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