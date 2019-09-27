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البنتاجون تكشف تفاصيل الأسلحة لتعزيز الدفاعات السعودية

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاجون »، اعتزامها إرسال 4 أنظمة رادار، وبطارية صواريخ باتريوت، ونحو 200 فرد دعم لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان له إنه « خصص عتادًا إضافيًا استعدادا لأوامر بنشره » ، وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت في وقت سابق بإرسال قوات عسكرية وأسلحة لحماية المنشآت النفطية السعودية من أي اعتداء تخريبي.


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