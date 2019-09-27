» السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة

27 سبتمبر 2019 - 10:44 ص





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري قائلا: "متخافوش من حاجة أنا معاكم و جنبكم ، علشان ربنا وعشانكم متقلقوش من حاجة".



و أضاف السيسي- خلال استقبال المواطنين له عقب وصوله إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ولا يمكن خداعه.



وتابع الرئيس خلال حديث نقلته فضائية " إكسترا نيوز"، قائلا :" أوعدكم يا مصريين محدش هيقدر يعمل حاجة واللي عايزينه أنتم بس يا مصريين اللي هيحصل ".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=W7wWZn6U0Vo

