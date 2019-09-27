» شيرين رضا ترقص وتعلق:"عمرو بيغنيلي المقطع دي"

تدول مقطع فيديو للفنانة، شيرين رضا، على مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل عمرو دياب المقام حاليا في الجونة.

وظهرت شيرين رضا خلال الحفل وهي ترقص على أنغام أغنية عمرو دياب "يوم تلات"، وأشارت إلى نفسها بأنها أم الخدود حمراء بعد مقطع الأغنية الذي يقول فيه عمرو دياب، "شكلها مؤامرة اعشق السمرا.. لا أعشق البيضا أم الخدود حمرا.. الحياة حلوه ويا أم روح حلوه كلهم حلوين جننوني"

الحفل حضره عدد كبير من النجوم ومنهم دينا الشربيني وهند صبري ويسرا وإلهام شاهين وآسر ياسين وليلى علوي وأحمد رزق وهاني رمزي ورجاء الجداوي وغيرهم.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما ‎.‎ ‏

جدير بالذكر أن شيرين رضا كانت متزوجه من الفنان عمرو دياب وأنجبت منه ابنتهما "نور".