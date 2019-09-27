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تفاصيل مثيرة عن هاتف "بوتين" السري

عرب وعالم

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بوتين

علي محمود

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بوتين

هاتف سري

أجهزة الاتصال

يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفًا خلويًا خاصًا خارج مكتبه.

وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نقلا عن مصدر مطلع أن جهاز الهاتف الذي يستخدمه بوتين خارج مكتبه يختلف عن الهاتف النقال العادي، فهو محصن ضد التشويش والتنصت.

ونوّه المصدر إلى أن فرصة التنصت والتجسس على هذا الهادف معدومة.

وتُنقل المكالمات عبر هذا الهاتف عن طريق الأقمار الصناعية العسكرية، ويتم تشفيرها باستخدام شفرة سرية يحتاج فكها إلى سنوات.

وأشار المصدر إلى أن بوتين يستعين بالمترجم دائما عندما يتصل بالزعماء الأجانب هاتفيًا.

وأضاف المصدر أن أجهزة الاتصال تصاحب رئيس الدولة الروسية في كل مكان، فمثلا، تحتوي سيارته على محطة كاملة للاتصال الهاتفي.


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