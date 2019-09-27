المشاط في جلسة الأمم المتحدة "عندما تتولى المرأة المناصب القيادية "

27 سبتمبر 2019 - 11:01 ص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في جلسة بعنوان "عندما تتولى المرأة المناصب القيادية" When women lead ” بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك في ختام زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في الجلسة عدد من القادة السياسيين من النساء البارزات من جميع أنحاء العالم.

وخلال حديثها أشارت الوزيرة إلى أنه وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي فإن مشاركة المرأة في سوق العمل أصبحت أمراً حتميا حيث أن زيادة مشاركتها يساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10 % ، وفى الدول الناشئة بنسبة 30 % مما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن صياغة أطر عامة للسياسات تساهم في تعزيز دمج المرأة وتمكينها في المجتمعات باتت ضرورة ملحة، مشيرة إلى أن المحور الخامس من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذى يرتكز على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، يهدف الى التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة.

وقالت أن الهدف رقم 5 من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تتبنى تطبيقها وزارة السياحة هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التركيز لن يكون من خلال التركيز على الهدف 5 فقط بهذه الأهداف، بل بالتركيز على الهدف رقم 17 أيضا والذى يتضمن ضرورة إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن إقامة هذه الشراكات هو ما تقوم وزارة السياحة بتطبيقه في قطاع السياحة المصرى من خلال التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات دولية.

وأشارت إلى أنه خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك، قامت وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمى بتوقيع خطاب نوايا لمشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" “Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator “ الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الي أن تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal " فى قطاع السياحة المصري والذي أعلنت عنه وزارة السياحة مؤخرا جاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدير بالذكر أن زيارة الوزيرة للولايات المتحدة الأمريكية جاءت للمشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك، بالإضافة إلى حضور قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 التي تعد أكبر منتدى غير حزبي وشامل يعقد مع الجمعية العامة رقم 74 للأمم المتحدة (UNGA ) فى ولاية نيويورك.