سما المصري تستعين بـ"الشيخ الشعرواي" وتثير الجدل

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مظاهرات

سما المصري

الشعرواي

من جديد، أثارت الفنانة الاستعراضية،سما المصري، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو  للشيخ محمد متولي الشعراوي لاستنكار الدعوات للتظاهر اليوم التي أطلقها المقاول محمد علي.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو للشيخ الشعراوي يقول فيه: “وستظل مصر دائما رغم انف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ربنا يحمي مصر يااارب واهلها ويبعد عنها كل شر ومكر كل الماكرين ياااارب…….??????????”.

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين المصريين أعلنوا استنكارهم لدعوات التظاهر وشددوا على تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.


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