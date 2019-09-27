قبطي يوجه رسالة.. والرئيس يرد

27 سبتمبر 2019 - 12:55 م

وجه رجل دين مسيحي رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "إحنا بنشكرك أنك موافق تحكم مصر وشايل شيلتنا.. كتر خيرك".



ورد الرئيس السيسي- خلال استقبال المواطنين له عقب وصوله إلى أرض الوطن بعد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، "لأ أزاي بقى أنا اللي ليا الشرف.. متشكرين أوي".



وأضاف السيسي في لقطات عرضتها فضائية " إكسترا نيوز"، قائلا :" شعب مصر فوق راسي لاخر لحظة في عمري".

