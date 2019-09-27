عاجل.. إغلاق محطة مترو السادات للصيانة

27 سبتمبر 2019 - 01:01 م





أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، عن إغلاق محطة السادات، وذلك لأعمال الصيانة، ونصحت المواطنين بتغير الاتجاهات من محطة الشهداء (رمسيس).



وكانت أصدرت وزارة النقل، بيانا مساء أمس الخميس، نفت فيه ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من قيام وزارة النقل بدراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت.



وبحسب البيان، أكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة وأنه لاتوجد نية لذلك، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر كما هي ولن يطرأ عليها أي زيادة وأن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكافة الفئات كما هي بدون أي تغيير أو زيادة كما أن كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة وأن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافات قطاعات النقل بمصر.



وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل التي تؤدي دورا خدميا هاما للمواطنين.

