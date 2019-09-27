» مسئول: " بنعوض الشعب عن الحرمان"

27 سبتمبر 2019 - 02:29 م





كشف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، هناك خطة تم وضعها للقضاء على العشوئيات غير المخطة.



وأضاف "صديق"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن هناك ثورة قامت على العشوائيات غير الآمنة، لافتًا إلى أنهم يعملون على العشوائيات غير الآمنة، والعشوائيات غير المخططة، والأسواق العشوائية.



وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم إنفاق 22 مليار جنيه على العشوائيات غير الآمنة، لافتًا إلى أن مشروع الأسمرات في مرحلته الثالثة فقط تكلف 2 مليار جنيه، وأن الثلاث مراحل من مشروع الأسمرات تكلفت 4 مليار جنيه، معلقًا: "لو الدولة إللي إحنا عايشينها دلوقتي قالولها ادفعي 4 مليار جنيه وتنقذي 117 روح إللي ماتوا في 2008 بسبب صخرة الدويقة، الدولة هتدفعهم في العصر إللي إحنا فيه دلوقتي؛ لأن المواطن بقى غالي".



وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات: "الشعب كان لم يجد من يحنو عليه، والدولة تحنو على المواطن حاليًا بالفعل وليس بالكلام فقط". وعلق مدير صندوق تطوير العشوائيات، قائلا: "بنعوض المواطن عن عقود كان عايش فيها في الحرمان، الناس دي عاشت حرمان عقود، الخطة الجاية للطبقة المتوسطة، وبدأنا بالفقيرة لأننا مطمئنين على المتوسطة".

