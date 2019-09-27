  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:03 م
بحث متقدم
الديوان الملكي

الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

أرشيفية

رئيس الأركان يشهد إجراءات التفتيش لوحدة عسكرية بالمنطقة الجنوبية

أرشيفية

مظهر شاهين يوجه الشكر لـ"الإخوان"..تعرف على السبب

الخطيب

مسئول سعودي يفاجئ صحفيًا يابانيًا بهذا الرد

هزاع المنصوري

اتصال مباشر بين "بن راشد "وأول رائد فضاء إماراتي

بن سلمان

لوحة لـ "بن سلمان" تقترب من موسوعة جينيس

اغتصاب

تحرير 300 تلميذ تعرضوا للاغتصاب داخل مدرسة

محمد فؤاد

محمد فؤاد: ضيعت فلوسي علي مصر

طبيبة إيرانية

1000 ساعة عمل و14 عملية ولادة لطبيبة خلعت الحجاب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف للمصريين : اسمعوا كلام الريس

مسئول: " بنعوض الشعب عن الحرمان"

آخر الأخبار

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تكدس العاملات بمطار الرياض.. تفاصيل جديدة

#

السيسي: 30 يونيو أعظم يوم فى تاريخ مصر الحديث

#

الأردن يعلن موقفه الرسمي تجاه أحداث السودان

#

محلل سابق بالبنتاجون: سياسة ترامب الخارجية مختلفة عن وعوده

صدى البلد

حمدي رزق

خالد صديق

صندوق العشوائيات



كشف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، هناك خطة تم وضعها للقضاء على العشوئيات غير المخطة.

 وأضاف "صديق"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن هناك ثورة قامت على العشوائيات غير الآمنة، لافتًا إلى أنهم يعملون على العشوائيات غير الآمنة، والعشوائيات غير المخططة، والأسواق العشوائية.

 وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم إنفاق 22 مليار جنيه على العشوائيات غير الآمنة، لافتًا إلى أن مشروع الأسمرات في مرحلته الثالثة فقط تكلف 2 مليار جنيه، وأن الثلاث مراحل من مشروع الأسمرات تكلفت 4 مليار جنيه، معلقًا: "لو الدولة إللي إحنا عايشينها دلوقتي قالولها ادفعي 4 مليار جنيه وتنقذي 117 روح إللي ماتوا في 2008 بسبب صخرة الدويقة، الدولة هتدفعهم في العصر إللي إحنا فيه دلوقتي؛ لأن المواطن بقى غالي".

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات: "الشعب كان لم يجد من يحنو عليه، والدولة تحنو على المواطن حاليًا بالفعل وليس بالكلام فقط". وعلق مدير صندوق تطوير العشوائيات، قائلا: "بنعوض المواطن عن عقود كان عايش فيها في الحرمان، الناس دي عاشت حرمان عقود، الخطة الجاية للطبقة المتوسطة، وبدأنا بالفقيرة لأننا مطمئنين على المتوسطة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي و أهلي بني غازي
» سمكة بـ 3 ملايين دولار .. هذا ما فعله الصيادون بها
» مسئول: " بنعوض الشعب عن الحرمان"
» تطاير فستانها أمام الكاميرات..فنانة شهيرة في ورطة
» عمرو أديب : هذه هي خطة الإخوان بالشارع اليوم
» القبلة القاتلة .. احذر منها علي طفلك الرضيع
» "سنن" حرص عليها النبي يوم الجمعة..تعرف عليها
» باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"
» صادم.. حكم راية "مخمور"
» السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة
» شيرين رضا ترقص وتعلق:"عمرو بيغنيلي المقطع دي"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:51 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية