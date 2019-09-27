الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

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الديوان الملكى

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، عن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاء في البيان التالي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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