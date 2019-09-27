» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي و أهلي بني غازي

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الإسماعيلي

اهلى بنى غازى

يقدم موقع المصريون، خدمة بث مباشر للمباراة المرتقبة في مسابقة البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الابطال"، بين فريقي الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي، في إياب دور الـ 32.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم على ملعب "مصطفى بن جنات" في تونس، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، بتعليق صوتي للجزائري هيثم قراط.


وكان الإسماعيلي تمكن في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره، في الفوز بنتيجة 4-2، ويأمل الدراويش في العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل لدور الـ 16.


ومن المقرر أن يقود اللقاء تحكيميًا، وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم، الدولى التونسى هيثم قيراط، ويعاونه كلًا من فوزي الجريدي ومحمد بكير فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا بجانب رضا كريم.


وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا.



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