نائب: العفو الدولية تقدم غطاءً سياسيًا لدعم الإرهاب بالمنطقة

27 سبتمبر 2019 - 05:09 م

أكد البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن منظمة العفو الدولية لا تلتزم بمعايير المهنية والعمل الحقوقى ففى الوقت الذى تتشدق فيه علينا بحقوق الإنسان وبحرية التعبير نجدها تقدما دعما وغطاء للجماعات المتطرفة فى منطقتنا العربية والكل أصبح يعلم كيف تعمل مثل هذه المنظمات الماجورة.





أضاف ضيف، في تصريحات أن منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات تحاول أن تتخذ من حقوق الإنسان منبرا لضرب استقرار الدول، وجميعنا يعلم أن هناك عناصر إخوانية تعمل داخل المنظمة هذا إلى جانب أن المنظمة تستقى معلوماتها من تقارير تعدها الجماعة الإرهابية.









ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمر بحالة من الاستقرار السياسى والأمنى وفيما يتعلق بمحاولات الإخوان للوقيعة بين الجيش والشعب فهى لن تنجح على الإطلاق ولن تؤتى ثمارها، مؤكدا أن محاولات الإخوان البائسة للوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة لن تفلح أبدا.







