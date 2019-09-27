برلمانية: المصريون أذكى من الانجراف خلف الدعوات التحريضية

27 سبتمبر 2019 - 05:23 م

أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الشعب المصرى أذكى من أن ينجرف خلف دعوات تحريضية من تيار إرهابى يعرفون جرائمه جيدا، لذلك فشلت دعوات الإخوان التحريضية قبل أن تبدأ .

وقالت النائبة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد فشل كافة دعوات الإخوان التحريضية ويرد على كافة الأكاذيب التى روجتها الجماعة الإرهابية خلال الأيام الماضية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى رمز كبير لمصر والمصريين والشرق الأوسط، وتمكن من حماية بالكامل من الإرهاب والإرهابيين، لافتة إلى أن اليوم الجمعة لم نشهد أى استجابة من المصريين لدعوات الإخوان التحريضية لتكون أكبر ضربة للجماعة وحلفائها فى الخارج.



