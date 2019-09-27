السعودية تحدد ملابس الأجنبيات داخل المملكة

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تأشيرة السياحة

في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لبدء إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها، لتفتح بذلك التأشيرة الجديدة لمواطني 49 دولة آفاق استكشاف السعودية، تساءل البعض عما يجب على السائحات ارتدائه عند زيارتهن للسعودية بعد إعلان المملكة البدء بفتح التأشيرات السياحية الجديدة لاستقطاب وتنشيط هذا القطاع في المملكة.

وكانت قد حددت السعودية لمواطني 38 دولة من أوروبا الدخول للمملكة بالتأشيرة السياحية، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزيلندا.

وأجاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، عن هذا التساؤل بقوله خلال مقابلة مع رويترز بأن" السائحات الأجنبيات، لسن "ملزمات" بارتداء العباءات المفروضة على النساء السعوديات، لافتا إلى أنها ستكون "اختيارية"، ولكن سيتم توضيح اللباس الواجب ارتداؤه عند التقديم على التأشيرة.

ولفت الخطيب إلى أن بلاده لديها ثقافة، كما أنهم يؤمنون بأن الزوار سيحترمون هذه الثقافة، مضيفًا أن الملابس عليها أن تكون "محتشمة" وسيكون ذلك "واضحًا للغاية".

وبإمكان النساء اللواتي يرافقهن أحد أقربائهم الذكور، القيام بالعمرة، من خلال هذه التأشيرة، كما أنه وعند التقديم للتأشيرات بشكل عام، لن يضطر مقدم الطلب ذكر ديانته، إلا أن غير المسلمين لن يسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.

وسيستطيع السياح، البقاء في المملكة لمدة 90 يومًا خلال السنة التي يسمح لهم فيها بزيارة السعودية، ويمكنهم الدخول إلى البلاد عدة مرات، وستكون التأشيرة صالحة لمدة عام من تاريخ صدورها، بحسب الصحف السعودية.

قيمة الرسوم

وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالًا لتصل القيمة الإجمالية 440 ريالًا يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يومًا من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يومًا لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يومًا خلال السنة الواحدة.

طريقة استخراجها

يمكن للسائح التسجيل عبر المنصة الإلكترونية "أونلاين" أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق، أما الطريقة الأخرى فهي عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري) أو الحصول على التأشيرات من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.


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