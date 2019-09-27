«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة ماليندي

27 سبتمبر 2019 - 06:04 م

أعلن الجهاز الفني لفريق االمصري البورسعيدي بقيادة ايهاب جلال قائمة فريقه استعدادًا لمباراة ماليندي بالكونفيدرالية والمقرر اقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب .

وتضم القائمة المختارة لمباراة ماليندي 20 لاعباً هم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، عمر كمال ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد.

خط الوسط : عمرو موسى ، أحمد ياسر ، فريد شوقي ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، حسين رجب ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، اسلام عطية ، حجاج عويس.

خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

كان المصرى قد حقق فوزا كبيرا فى لقاء الذهاب الذى أقيم بزنجبار بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أحرزهم محمود وادى (هاتريك) و حسن على .