» حبس كويتي 4 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية

27 سبتمبر 2019 - 06:05 م

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس مغرد كويتي كان يدير عدداً من الحسابات الوهمية في «تويتر»، أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة الإساءة للسعودية والعيب في الذات الأميرية والسب وازدراء الأديان.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه أساء إلى المملكة العربية السعودية وازدرى الأديان وفئة من فئات الشعب الكويتي بأن تعرض لهم بالسب، كما عاب في الذات الأميرية، بأن نشر عبارات في حساباته، وأساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصال (هاتفه النقال) من خلال كتابته في حسابات وهمية تحمل أسماء تعبيرية، من أبرزها في «تويتر» حساب «جمعية الرابية»، إلا أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة الجنايات سبق أن أصدرت حكمها بحبس المتهم 8 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.