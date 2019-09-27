» «آل الشييخ» يدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين

وجه المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، الدعوة إلى منتخب مصر، لخوض مباراة ودية أمام الارجنتين أو البرازيل في العاصمة السعودية "الرياض".

وكتب تركي ال الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، "ادعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الارجنتيني او البرازيلي بنجومه، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لإقامة المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر مع الارجنتين أو البرازيل.

جدير بالذكر أن ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض"، بات قريبا من استضافة مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مباراة يوفنتوس ولاتسيو ستقام إما في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.



