وزير الأوقاف:«السيسي» قائد حكيم

27 سبتمبر 2019 - 06:11 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المصريين يقفون صفا واحدًا خلف رئيسهم القائد الحكيم.

وتابع في تصريحات صحفية، أن الأحداث الجارية تميز الوطنيين الشرفاء من الخونة والعملاء وأصحاب المناطق الرمادية، لافتًا إلى أن الحياد مع قضايا الوطن خيانة.

وأكد الوزير أن المصريين الشرفاء متمسكون ببناء دولتهم وصنع مستقبلهم .

وقال «جمعة»: «الشعب المصري بكل أبنائه الشرفاء وكل مؤسساته الوطنية يقف صفا واحدًا خلف رئيسنا القائد الحكيم ، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وسائر مؤسسات الدولة الوطنية».