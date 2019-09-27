» بالتفاصيل.. كيف أبهر «مينا مسعود» أسرة «العندليب»؟

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مينا مسعود
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العندليب

مهرجان الجونة

مينا مسعود

محمد شبانه

أكد محمد شبانة، ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، بالنيابه عن أسرة الراحل عبدالحليم حافظ، ترحيب العائلة بقيام مينا مسعود بعمل فيلم عالمي عن عبد الحليم حافظ، لافتًا إلى أنه شيء يسعدنا ويشرفنا على حد وصفة.

وأضاف: أسرة العندليب سعيدة بخروج فيلم عالمي عن رحلة كفاحه، وتربعه على عرش الغناء حتى وقتنا هذا، رغم وفاته من عشرات السنين بفضل الله، علاوة على سماع العالم أشهر أغانيه والاطلاع على سر نجاحه وتفرده وتغلبه على المرض، حتى وافته المنيه.

وأكد شبانة، أنهم على استعداد تام للقيام بأي شيء مشرف يخص العندليب، ونشكر مينا مسعود علي كلامه عن عبد الحليم وحلمه بخروج عمل فني عالمي عن العندليب.

وكان قال الممثل الكندي، المصري الأصل، مينا مسعود، إنه يريد تجسيد قصة حياة الفنان عبد الحليم حافظ، نظرًا لرحلة كفاحه وحياته الغامضة والمهمة.

وأشار مسعود، في حوار خاص أجرته “سكاي نيوز عربية” على هامش مهرجان الجونة السينمائي أنه من غير المعروف إن كان العندليب متزوجًا أم لا، وهل تزوج سعاد حسني أم لا حتى الآن”.

وفى وقت سابق، قال النجم العالمي المصري مينا مسعود، خلال لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج  “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة “CBC ”، إن تصوير فيلم Aladdin ” كان مرهق جدا بالنسبة له.

وأضاف مينا، أن جميع الحيوانات التي ظهرت معه في الفيلم لم تكن موجودة من الأساس أثناء التصوير ولكن تم تركيبها عن طريق الجرافيك وهذا امر متعب للغاية أن يتم تخيل اشياء ليس موجودة ، مع مراعاة حركات هذه الحيوانات.

كما قام مينا بالحديث عن ذكرياته في مصر والتي هاجر منها منذ 10 سنوات، حيث كان مستقرًا بمنطقة شبرا الخيمة، وتركها وذهب إلى كندا مع عائلته، ولكن ظل محتفظاً باللهجة المصرية.

وشارك مؤخرا مينا مسعود بطولة فيلم” Aladdin ” شارك وقام بتجسد شخصية “Aladdin ”، والنجمة “نعومي سكوت” فى دور “Jasmine ” حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى “ويل سميث” الذى يؤدى دور شخصية  Genie ”الجنى”.


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