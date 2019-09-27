21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت

27 سبتمبر 2019 - 08:09 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي «قفشة» وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.