الدوري السعودي.. اتحاد جدة يهزم الشباب 1/2

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الشباب

المصريون

اتحاد جدة

فاز اتحاد جدة على مضيفه الشباب، بهدفين مقابل هف،  فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

أنهى الاتحاد الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني ايميليانو فيشيو، فى الدقيقة 21 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية من زميله عبد العزيز البيشي.

وفى الشوط الثانى، أضاف المهاجم البرازيلى رومارينيو ثانى أهداف العميد فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص الشباب النتيجة، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 80، عن طريق عبد الله عبد الرحمن الحمدان.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده للنقطة 6 فى المركز الثامن، بالتساوى مع الشباب الذى حل فى المركز التاسع بفارق الأهداف، بينما يتصدر الهلال جدول الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، بلقائى الأهلى مع النصر والوحدة يواجه الفتح، مساء الليلة. 


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