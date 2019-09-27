  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:21 م
بحث متقدم

دعوات برلمانية لتدشين قنوات متخصصة في الرد على «الإخوان»

أرشيفية

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أرشيفية

بالفيديو.. بيان عاجل من القوات المسلحة

أرشيفية

مفاجأة.. السعودية توقف عملياتها العسكرية في اليمن

أحمد موسى

شاهد.. أحمد موسى يتلقى اتصالًا من شقيق أمير قطر

صلاح

بعد أزمة «صلاح».. «فيفا» يرد على التلاعب في التصويت لجائزة الأفضل

ترامب

الكونجرس يتخذ أخطر خطوة لعزل «ترامب»

أرشيفية

أبو شقة: خروج المصريين لتأييد الرئيس يذكرنا بـ30 يونيو

محمد صلاح

بالفيديو.. ماذا قال «صلاح» عن مستواه في فيفا 20؟

السيسي

ملخص لقاءات "السيسي" في الأمم المتحدة

«تريزيجيه»: سعيد بالتواجد في أستون فيلا

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جماهير أستون فيلا تهاجم «تريزيجيه»

#

بالفيديو.. طرد «تريزيجيه» أمام كريستال بالاس

#

مدرب أستون فيلا يكشف أمرًا بشأن «تريزيجيه»

#

بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يسقط أمام بورنموث

المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

أكد محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن فريقه سيواصل القتال بالمباريات المقبلة بالدوري الإنجليزي لتحقيق الانتصارات، مشيرا إلى أن فريقه لعب الجولات الماضية من الدوري بشكل جيد.

وتحدث تريزيجيه في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا:"أنا مستمتع هنا كثيرا، فيلا ناد رائع وبه لاعبين وفريق عمل مميز وأنا سعيد للغاية بالتواجد معهم".

وعن مباريات الدوري الماضية:"لعبنا 6 مباريات في البريميرليج وقدمنا أداءً جيدا لكن كان علينا الحصول على نقاط أكثر ويجب أن نحافظ على القتال في كل مباراة".

كما تحدث عن مباراة أرسنال بالجولة الماضية والتي انتهت بفوز الجانرز (3-2):"لم يحالفنا الحظ ولكن يجب علينا مواصلة القتال وأن نصدق أننا سنحقق شيئا في البريميرليج، ونستطيع تقديم الأفضل في كل مباراة".

وأشار نجم أستون فيلا إلى أن زميله بالمنتخب أحمد المحمدي يساعده بشكل مستمر:" ألعب مع المحمدي منذ 5 أو 6 سنوات هو شخصية رائعة ويساعدني دائما، وأيضا كان له دورا في مجيئي إلى أستون فيلا".

وأتم تريزيجيه حديثه عن جماهير فيلا حيث قال:"جماهير أستون فيلا دائما تعطينا الثقة وسنقدم كل ما لدينا لنجعلهم سعداء في كل مباراة".

وخاض تريزيجيه 5 مباريات بالدوري وغاب عن مواجهة واحدة أمام وستهام يونايتد للإيقاف بعد تلقيه طرد في مباراة كريستال بالاس بالجولة الرابعة.

ويحتل فيلا المركز الـ18 وبرصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بعد مرور 6 جولات بالبريميرليج، ومن المقرر أن يلتقي مساء غد السبت مع بورنموث ضمن مواجهات الأسبوع السابع من البريميرليج.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الهند تشدد من إجراءاتها الأمنية ضد مسلمي كشمير
» الزمالك في ورطة بعد منع بطل السنغال من التدريب
» مسؤول سعودي يتحرش بموظفة منتقبة.. بيان رسمي يوضح
» محمد رمضان: «استحملوا.. أنا كنت برجع من رمسيس للمنيب مشي»
» بالتفاصيل.. كيف أبهر «مينا مسعود» أسرة «العندليب»؟
» بالفيديو.. حادث سير جديد أعلى محور صفط اللبن
» "القبس": خطر يهدد المواطنين في الكويت
» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم
» «آل الشييخ» يدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين
» حبس كويتي 4 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية