إيطاليا.. عشرات المسيرات ضد التغير المناخي

27 سبتمبر 2019 - 10:40 م

شهدت مدن إيطالية، الجمعة، خروج عشرات المسيرات والمظاهرات من أجل لفت الانتباه لمخاطر التغيّر المناخي والاحتباس الحراري.



ونُظمت المظاهرات تحت حملة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في 160 منطقة إلى جانب مدن كبرى مثل العاصمة روما، وميلان ونابولي وتورينو وفلورنسا وباليرمو.

وشارك نحو مليون شخص في الاحتجاجات بينهم الطلاب، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مطالبة باتخاذ سياسات فعالة لمكافحة تغير المناخ.

ونشر رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، تغريدة في تويتر، أعرب فيها عن دعمه للحملة.

وقال في التغريدة: "الصورة القادمة عن ميادين تنظّم فيها الفعالية عبر مشاركات الكثير من الشباب، رائعة".

وتابع: "أنا وحكومتي متعهدون بإيجاد حلول ملموسة لطلبات التغيير.. يقع على عاتقنا جميعا مسؤولية كبيرة".

ومنذ شهور، تشهد معظم المدن الأوروبية الجمعة حملات احتجاجية من أجل حماية المناخ.