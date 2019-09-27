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اليونان..ارتفاع ضحايا غرق زورق مهاجرين في بحر إيجة

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فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين بالسواحل المغربية
فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين بالسواحل المغربية

المصريون ووكالات

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ارتفع عدد الجثث، التي تمكن خفر السواحل اليوناني من انتشالها، بعد غرق زورق كان يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجة إلى 7 جثث، بعد انتشال 5 مؤخرا.
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (ANA-MPA)، الجمعة، إن خفر السواحل اليوناني انتشل 5 جثث جديدة، ليرتفع عدد ضحايا غرق الزورق إلى 7 قتلى، بينهم 5 أطفال وامرأتان.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوكالة غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قرب جزيرة "أوناسيس" اليونانية.
وأوضحت أن فرق خفر السواحل أنقذت 12 شخصًا، بينهم 4 أطفال و3 نساء، وانتشلت جثتي طفلين.
فيما أطلقت السلطات في منطقة وقوع الحادثة عملية إنقاذ وبحث عن أشخاص مفقودين، بعد إبلاغ الناجين عنهم، بحسب المصدر ذاته. -

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