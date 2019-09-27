الرئيس السيسي: "معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي"

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية سلام لكل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم.
وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن».
وتابع :«إن سرطان الإرهاب لايزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولايزال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة».
وقال :«شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن».

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