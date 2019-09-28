استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال بغزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا فلسطينيا، استشهد، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.
وقالت الوزارة في تصريح، وصل وكالة الأناضول، إن ساهر عوض الله عثمان، 20 عاما، استشهد جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، خلال مشاركته في مسيرات العودة الأسبوعية، شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.
كما أعلنت الوزارة أن 63 متظاهرا، أصيبوا، خلال المسيرات، بينهم 32 بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.
من جانبه، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) إن الجيش الإسرائيلي، أصاب الجمعة، 9 مسعفين بجراح.
وأضاف المركز في بيان، وصل وكالة الأناضول، إن 7 مسعفين أصيبوا في محافظة خانيونس، جنوبي القطاع، وهم: صالح الحاج، (أصيب بقنبلة غاز بشكل مباشر في عينه اليسرى)، ومحمد صافي، (قنبلة غاز بشكل مباشر في الظهر)، وناصر موسى (عيار معدني مغلف بالمطاط في اليد اليمنى)، وكمال الشحري، (عيار معدني مغلف بالمطاط في الظهر)، وفاطمة النجار (عيار معدني مغلف بالمطاط في اليد اليمنى)، وشروق أبو ريدة (عيار معدني مغلف بالمطاط في الساق اليمنى)، وابتسام أبو لولي، (قنبلة غاز بشكل مباشر في الظهر).
وفي رفح (جنوب) أصيبت المسعفة صابرين قشطة، بعيار ناري في الذراع اليمنى نفذ إلى البطن.
وفي محافظة شمال قطاع غزة، أصيب المسعف عاطف العربيد، بعيار معدني مغلف بالمطاط في الوجه.
وبحسب إحصائيات سابقة لوزارة الصحة، فإن الجيش الإسرائيلي قتل منذ انطلاق مسيرات العودة نهاية مارس/آذار 2018، (4) مسعفين وأصاب (779) آخرين وألحق أضرارا بـ (133) سيارة إسعاف.
وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.
وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "الأقصى والأسرى".
ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة. -

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