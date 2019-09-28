أطباء ألمانيا يبلغون مؤمن زكريا بمفاجأة عن مرضه المجهول

28 سبتمبر 2019 - 05:29 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن اتصاله بمؤمن زكريا - نجم الأهلي - بعد عودته من ألمانيا.



وقال "زكي" في برنامجه: "مؤمن عاد بمعنويات مرتفعة وأبلغني أن الأطباء الألماني أعطوه دواء للأعصاب والعضلات ، وقد لاحظت أن مؤمن يتحدث بشكل أفضل كثيرًا عن المرات السابقة وبخاصة بعد دعم جماهير الأهلي له".



وأضاف: "عندما سألت مؤمن عن سبب تفاؤله قال لي إن ميزة الأطباء الألمان أنهم يتحدثون مع المريض بصراحة تامة حتى ولو كان الأمر ضد مصلحته ، وهو رأى جانبا كبيرًا من التفاؤل لدى الفريق الألماني الذي كشف عليه ، والنتيجة النهائية للفحوصات ستظهر خلال أيام وهوأخبرني أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي قبل يناير المقبل".



